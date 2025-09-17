Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tempo und Treffsicherheit: Reinsdorfer Nachwuchstalent misst sich bei der Deutschen Meisterschaft einer ungewöhnlichen Sportart

Im Bogenlauf hat Perry Kunz seine Leidenschaft gefunden.
Im Bogenlauf hat Perry Kunz seine Leidenschaft gefunden.
Im Bogenlauf hat Perry Kunz seine Leidenschaft gefunden.
Im Bogenlauf hat Perry Kunz seine Leidenschaft gefunden.
Zwickau
Tempo und Treffsicherheit: Reinsdorfer Nachwuchstalent misst sich bei der Deutschen Meisterschaft einer ungewöhnlichen Sportart
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Perry Kunz sportliche Leidenschaft gilt dem Bogenlauf. Wie es dazu kam und welche Erfolge er in der Vergangenheit schon feiern konnte.

Bogenlauf gilt als eine Art Sommer-Biathlon. In der eher unbekannten Kombination aus Ausdauerlauf und Bogenschießen hat Perry Kunz seine sportliche Heimat gefunden. Den Bogen bekam der 13-Jährige schon früh von seinen Eltern in die Hand, die beide selbst als Schützen aktiv sind. Die anfängliche Begeisterung flachte beim Reinsdorfer allerdings...
