Tennis: Herren 50 des TC Sachsenring Zwickau feiern klaren Heimsieg

Die Westsachsen bleiben Tabellenführer in der Verbandsliga. Im letzten Saisonspiel reicht jetzt sogar ein Punkt zur Meisterschaft.

Einen klaren 6:2-Erfolg gegen den Tabellenvorletzten Planeta Radebeul haben jetzt die Herren 50 des TC Sachsenring Zwickau in der Tennis-Verbandsliga gefeiert. Bereits in den vier Einzeln dominierten die Westsachsen, denn Dirk Weise und Uwe Dähn gewann in zwei Sätzen. Zudem musste der Gegner von Gunnar Tichy aufgeben. Weil aus Zeitgründen die...