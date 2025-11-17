Tischtennis-Oberliga: Nach Kantersieg verlieren die Zwickauer Frauen eine knappe Kiste

Zwickau
Mit zwei von vier möglichen Punkten ging das Team des ESV Lok Zwickau am Samstag aus dem Heimspieltag. Woran das lag und warum das Jahr für die Mannschaft schon nächstes Wochenende vorbei ist.
Die Tischtennisspielerinnen des ESV Lok Zwickau haben am Samstag in der Oberliga Mitte ihren zweiten Tabellenplatz gegen die direkte Konkurrenz verteidigt, können aber vermutlich trotzdem nicht vollends zufrieden sein. Denn nach nur zwei von vier möglichen Punkten vergrößerte sich der Rückstand auf Spitzenreiter Dresden-Mitte II auf vier...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.