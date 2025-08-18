Turnen: Für den Leistungssportbereich beim ESV Lok Zwickau reicht Talent allein nicht aus

Zwickau
Nach einem Jahr Zwangspause lud die Turntalentschule wieder zum Tag der offenen Tür. Dabei bewährte sich ein neues Konzept und auch das Wetter spielte mit.
Machte am Samstag eine Nachfolgerin von EM-Medaillengewinnerin Lea Quaas womöglich ihre ersten Schritte hin zu einer erfolgreichen Turnkarriere? Bis sich die Frage beantworten lässt, wird Jana Brauße noch unzählige Stunden auf der Matte und an den Geräten verbringen. Nach den ersten Eindrücken beim Tag der offenen Tür der Turntalentschule...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.