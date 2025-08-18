Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Tag der offenen Tür hatten die Verantwortlichen des ESV Lok Zwickau um Regionaltrainerin Jana Brauße (links) unter anderem einen Hindernisparcours aufgebaut.
Zum Tag der offenen Tür hatten die Verantwortlichen des ESV Lok Zwickau um Regionaltrainerin Jana Brauße (links) unter anderem einen Hindernisparcours aufgebaut. Bild: Ralf Wendland
Zum Tag der offenen Tür hatten die Verantwortlichen des ESV Lok Zwickau um Regionaltrainerin Jana Brauße (links) unter anderem einen Hindernisparcours aufgebaut.
Zum Tag der offenen Tür hatten die Verantwortlichen des ESV Lok Zwickau um Regionaltrainerin Jana Brauße (links) unter anderem einen Hindernisparcours aufgebaut. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Turnen: Für den Leistungssportbereich beim ESV Lok Zwickau reicht Talent allein nicht aus
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Jahr Zwangspause lud die Turntalentschule wieder zum Tag der offenen Tür. Dabei bewährte sich ein neues Konzept und auch das Wetter spielte mit.

Machte am Samstag eine Nachfolgerin von EM-Medaillengewinnerin Lea Quaas womöglich ihre ersten Schritte hin zu einer erfolgreichen Turnkarriere? Bis sich die Frage beantworten lässt, wird Jana Brauße noch unzählige Stunden auf der Matte und an den Geräten verbringen. Nach den ersten Eindrücken beim Tag der offenen Tür der Turntalentschule...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
1 min.
Turn-Talentschule des ESV Lok Zwickau verspricht viel Spaß bei der „Zwergen-Olympiade“
Sich selbst ausprobieren können interessierte Mädchen am Samstag zum Tag der offenen Tür bei den Turnerinnen des ESV Lok Zwickau.
Mit einem Tag der offenen Tür stellt die Turnabteilung des Vereins am Samstag ihre Arbeit vor. Interessierte Mädchen können dabei selbst aktiv werden.
Anika Zimny
19:30 Uhr
4 min.
Pikachu erobert Zwickau: Kevin Linkenheil eröffnet den ersten Sammelkartenladen der Stadt
Kevin Linkenheil will in seinem neuen Café regelmäßig Turniere veranstalten.
So etwas gab es in Zwickau noch nicht: In Kevin Linkenheils neuem Café kommen Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Fans auf ihre Kosten. Was erwartet einen in diesem Laden?
Leona Müller
10.08.2025
2 min.
ESV Lok Zwickau macht zum Start der Landesklasse gegen VfB Fortuna Chemnitz II ordentlich Dampf
Die Gäste aus Chemnitz hatten keine Chance gegen die Zwickauer vom ESV Lok. Im Bild Kevin Oeser (r.) beim Zweikampf mit dem Chemnitzer Kapitän Ben Thiemer.
Die Westsachsen haben sich am Sonntag im Heimspiel mit 4:0 durchgesetzt. Unter den 113 Zuschauern war auch der Coach des nächsten Gegners.
Reiner Thümmler
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
Mehr Artikel