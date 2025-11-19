Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Jana Brauße/ESV Lok Zwickau
Bild: Jana Brauße/ESV Lok Zwickau
Zwickau
Turnen: Zwickauer Landesligateam überrascht seine Trainerin mit Meisterschaftserfolg
Redakteur
Von Anika Zimny
Auf Rang 3 hat die Mannschaft des ESV Lok Zwickau die Titelkämpfe der Leistungsklasse 1 beendet. Was Trainerin Jana Brauße dabei besonders freute.

Es war keine Einzelleistung, die Jana Brauße hervorhob. Vielmehr legte die Trainerin des ESV Lok Zwickau den Fokus auf Aspekte abseits der Geräte nach dem Finale der Sächsischen Mannschaftsmeisterschaften im Turnen am Wochenende. „Der Teamgeist und der Zusammenhalt der Mannschaft sind bemerkenswert“, sagte Brauße, nachdem sich das Team der...
09:13 Uhr
4 min.
Duell gegen den alten Rivalen von Alba Berlin wird zum nächsten „Vier-Punkte-Spiel“ für die Niners Chemnitz
Im Mai und Juni 2024 lieferten sich Alba Berlin und die Niners Chemnitz packende Duelle in den Playoffs. Hier kämpfen Louis Olinde und Kevin Yebo um den Ball. Olinde ist in diesem Sommer von Berlin nach Manresa gewechselt, Yebo ist seit März 2025 zurück in Chemnitz und hier der Unterschiedsspieler.
Das 105:94 am Dienstag im Eurocup in Trento war Balsam für die Seele der Chemnitzer Basketballer – ein Befreiungsschlag war es aber nicht. Denn es braucht endlich mehr Konstanz. Die hat der nächste Gegner aus Berlin gefunden.
Thomas Reibetanz
15:00 Uhr
2 min.
Tischtennis-Oberliga: Nach Kantersieg verlieren die Zwickauer Frauen eine knappe Kiste
Melanie Hüttel sorgte am Samstag für das spannendste Duell am Heimspieltag.
Mit zwei von vier möglichen Punkten ging das Team des ESV Lok Zwickau am Samstag aus dem Heimspieltag. Woran das lag und warum das Jahr für die Mannschaft schon nächstes Wochenende vorbei ist.
Anika Zimny
11:00 Uhr
2 min.
Fußball-Landesklasse: Mülsen hat im Derby ein wichtiges Kellerduell vor der Brust
Ein wichtiges Kellerduell im Abstiegskampf steht für Blau-Gelb Mülsen auf dem Programm.
Mit dem Meeraner SV gastiert am Sonntag der unmittelbare Tabellennachbar bei den Blau-Gelben, der aktuell auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht. Zu Hause gefordert ist auch der ESV Lok Zwickau.
Anika Zimny, Reiner Thümmler
09:14 Uhr
2 min.
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt Bundesverdienstkreuz
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt das Bundesverdienstkreuz. (Archivfoto)
Gerade hat der Ex-Fußballnationalspieler Gerald Asamoah das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Nun wird Toni Kroos damit ausgezeichnet. Dabei geht es weniger um seine sportlichen Erfolge.
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel