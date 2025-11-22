„Unding, so ein Spiel anzupfeifen“ – VfB Empor Glauchau nach 2:2 mit zwei Verletzten beim 1. SC Heiligenstadt bedient

Nach der Partie in der Fußball-Oberliga übten die Westsachsen scharfe Kritik am Referee: Er habe bewusst die Gesundheit aller Akteure aufs Spiel gesetzt. Was der Gegner zu den Platzverhältnissen sagt.

Mit einer Spielanalyse konnte Nico Quade, Trainer des Fußball-Oberligisten VfB Empor Glauchau, nach dem 2:2 im Auswärtsspiel beim Schlusslicht 1. SC Heiligenstadt nicht aufwarten. Aufgrund der äußeren Bedingungen war ihm dies nicht möglich. „Der Platz war gefroren und die Spieler hatten keinen Stand. Das waren nicht nur fragwürdige...