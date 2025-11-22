Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Unding, so ein Spiel anzupfeifen“ – VfB Empor Glauchau nach 2:2 mit zwei Verletzten beim 1. SC Heiligenstadt bedient

Lucien Hertel, hier am Ball im Pokalspiel gegen den FSV Zwickau, brachte Glauchau in Heiligenstadt mit 1:0 in Führung. Bild: Andreas Kretschel
„Unding, so ein Spiel anzupfeifen“ – VfB Empor Glauchau nach 2:2 mit zwei Verletzten beim 1. SC Heiligenstadt bedient
Von Torsten Ewers
Nach der Partie in der Fußball-Oberliga übten die Westsachsen scharfe Kritik am Referee: Er habe bewusst die Gesundheit aller Akteure aufs Spiel gesetzt. Was der Gegner zu den Platzverhältnissen sagt.

Mit einer Spielanalyse konnte Nico Quade, Trainer des Fußball-Oberligisten VfB Empor Glauchau, nach dem 2:2 im Auswärtsspiel beim Schlusslicht 1. SC Heiligenstadt nicht aufwarten. Aufgrund der äußeren Bedingungen war ihm dies nicht möglich. „Der Platz war gefroren und die Spieler hatten keinen Stand. Das waren nicht nur fragwürdige...
