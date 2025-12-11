MENÜ
  • Vaclav Klimt vor ersten Duell gegen HC Glauchau/Meerane: Warum der Torjäger von Cottbus nach Pirna gewechselt ist

Vaclav Klimt, der vier Jahre das Trikot des HC Glauchau/Meerane getragen hat, trifft am Samstag erstmals auf seine früheren Teamkollegen.
Vaclav Klimt, der vier Jahre das Trikot des HC Glauchau/Meerane getragen hat, trifft am Samstag erstmals auf seine früheren Teamkollegen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Vaclav Klimt, der vier Jahre das Trikot des HC Glauchau/Meerane getragen hat, trifft am Samstag erstmals auf seine früheren Teamkollegen.
Glauchau
Vaclav Klimt vor ersten Duell gegen HC Glauchau/Meerane: Warum der Torjäger von Cottbus nach Pirna gewechselt ist
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Handball-Regionalliga gibt es für die Mannschaft aus Glauchau und Meerane ein Wiedersehen mit Vaclav Klimt. Der 35-jährige Tscheche trug zwischen 2020 und 2024 das HC-Trikot. Er spricht über ein besonderes Spiel und unsichere Wochen.

Unverhofft und überraschend kommt es für Handball-Regionalligist HC Glauchau/Meerane zum Wiedersehen mit Vaclav Klimt. Der tschechische Rückraumspieler gehörte zwischen 2020 und 2024 zu den Leistungsträgern bei den Westsachsen. Vor anderthalb Jahren wechselte der Torjäger zum LHC Cottbus, den er kürzlich verlassen hat. Sein neuer Verein ist...
