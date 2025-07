VfB Empor Glauchau empfängt Delay Sports Berlin: Fragen und Antworten zum Fußballhighlight am Sonntag

Der nächste Gegner des Oberligisten aus Westsachsen hat auf Instagram mehr als 500.000 Follower. Welchen sportlichen Wert der VfB Empor der Partie beimisst, wo geparkt werden kann und weitere Informationen zu dem Testspiel.

Nach dem Gewinn der Fußball-Sachsenmeisterschaft tritt der VfB Empor Glauchau in der kommenden Spielzeit erstmals in der Oberliga und damit der fünfthöchsten Spielklasse Deutschlands an. Chefcoach Nico Quade, der den FSV Zwickau in der Saison 2011/12 in die Regionalliga geführt hatte, weiß, worauf es ankommt. Der Kader wurde mit acht Spielern...