Der vom FSV Zwickau ausgeliehene Randolf Riesen (am Ball) stand in der Vorwoche beim 1:0-Sieg in Plauen auf Anhieb in der Glauchauer Startelf. Am Samstag bekam er in Dresden die Chance, sich noch besser ins Spielsystem einzufinden.



Glauchau
VfB Empor Glauchau nimmt wichtige Erkenntnis aus dem torlosen Testspiel bei der U 23 von Dynamo Dresden mit
Von Monty Gräßler
Der Vergleich in der Landeshauptstadt war für den Fußball-Oberligisten der Schlusspunkt einer straffen Trainingswoche. Dabei kam es in der zweiten Halbzeit auch zu einer Premiere.

Co-Trainer Ronny Rother hat den Oberliga-Fußballern des VfB Empor Glauchau einen guten Auftritt im Testspiel bei der U-23-Mannschaft von Dynamo Dresden attestiert. Der 36-Jährige vertrat am Samstagmittag beim Vergleich im Ostragehege den beruflich verhinderten Glauchauer Cheftrainer Nico Quade an der Seitenlinie. „Das war ein richtig guter...
14.08.2025
6 min.
Chef des VfB Empor Glauchau: Warum sich die Fans am 23. August auf Jan Hochscheidt und Tomislav Piplica freuen können
Raphael Börner schmiss sich im November 2023 – hier gegen Manuel Schäffler – in jeden Zweikampf. Glauchau verlor das Sachsenpokalspiel gegen Dynamo Dresden, gewann dafür aber viel Reputation und Aufmerksamkeit.
In Plauen feierten die Westsachsen jüngst ihren ersten Sieg in der Fußball-Oberliga. Patrick Jahn blickt auf bisherige Höhepunkte – und das nächste Highlight in der nahen Zukunft.
Torsten Ewers
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
02.08.2025
7 min.
„Die sehr kurze Vorbereitung war eigentlich nicht ausreichend“: VfB Empor Glauchau vor Debüt in der Fußball-Oberliga gegen Titelfavorit VfB Krieschow
Am 8. Juli nahm der VfB Empor Glauchau das Mannschaftstraining auf. Am Sonntag wird es nun ernst, wenn es im Heimspiel gegen Krieschow erstmals um Punkte in der Oberliga geht.
Vor dem Punktspielstart am Sonntag spricht Coach Nico Quade über die Philosophie hinter der Transferpolitik, ob Randolf Riesen vom FSV Zwickau als Leihspieler vorstellbar wäre und über seine Emotionalität an der Seitenlinie.
Torsten Ewers
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
