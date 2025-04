VfB Empor Glauchau: So lief das erste Landesliga-Spiel gegen Markranstädt nach dem Pokalkracher gegen Erzgebirge Aue

Die Westsachsen mussten am Sonntag auswärts antreten. Was Trainer Nico Quade zu dem Auftritt seines Teams sagt.

Nach der 0:3-Niederlage im Halbfinale des Sachsenpokals gegen den Drittligisten FC Erzgebirge Aue haben die Fußballer des VfB Empor Glauchau am Sonntag in der Rückrunde der Landesliga erstmals Punkte liegen lassen. Beim SSV Markranstädt stand nach 90 Minuten ein 1:1 (1:1) auf der Anzeigetafel. „Das Remis geht in Ordnung“, sagte Glauchaus...