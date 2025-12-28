VfB Empor Glauchau: Torwart Dominik Reissig verlässt den Fußball-Oberligisten

Glauchau
Der Verein und der 29-jährige Keeper gehen künftig getrennte Wege. Welche Gründe der Klub für die Trennung nennt.
Seit der Winterpause 2019/20 hatte Fußballtorwart Dominik Reissig im Kader des VfB Empor Glauchau gestanden. Zuvor war der Torwart beim VfL Hohenstein-Ernstthal aktiv, der seine Männermannschaft damals allerdings überraschend aus dem Spielbetrieb der Oberliga nahm und auflöste. Bei den Glauchauern etablierte sich Reissig schnell als...
