VfB Empor Glauchau: Wie auch die neunte Auflage des Fußball-Sommerferiencamps ein Erfolg geworden ist

Der Verein hat den 76 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen einiges geboten – inklusive der offiziellen Vorstellung eines Neuzugangs. Ein 15-jähriger Stammgast war diesmal in neuer Position dabei.

Schon am frühen Vormittag ist auf dem Sportplatz des VfB Empor Glauchau in dieser Woche einiges los gewesen. Über das Gelände verteilt jagte der Fußballnachwuchs dem runden Leder hinterher – lautstark, fröhlich und ausgelassen. Kein Wunder, denn das Fußballcamp des Vereins ist auch in seiner neunten Auflage eine willkommene Abwechslung in...