Viel Rauch um nichts oder ein Problem? Pyrotechnik im Kreisverband Fußball Zwickau

Mehrere Vereine wurden in diesem Jahr wegen diverser Vorfälle bereits zur Kasse gebeten. „Freie Presse“ schaut auf die Urteile, die Rechtslage und auf die überraschende Privatmeinung eines Funktionärs.

Es gibt kaum ein Thema, das im Fußball derart polarisiert wie das Zünden von Pyrotechnik. Vorab: Von Ausmaßen wie im Profifußball ist der Amateurbereich auf dem Gebiet des Kreisfußballverbands Zwickau (KVFZ) sehr weit entfernt. Allein im bisherigen August verhängte das Sportgericht des DFB in fünf Verfahren Strafen in Höhe von insgesamt... Es gibt kaum ein Thema, das im Fußball derart polarisiert wie das Zünden von Pyrotechnik. Vorab: Von Ausmaßen wie im Profifußball ist der Amateurbereich auf dem Gebiet des Kreisfußballverbands Zwickau (KVFZ) sehr weit entfernt. Allein im bisherigen August verhängte das Sportgericht des DFB in fünf Verfahren Strafen in Höhe von insgesamt...