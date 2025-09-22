Volles Haus beim Sparkassen-Cup: Judo-Talente aus ganz Deutschland sorgen für Teilnehmerrekord

Vom extrem großen Zuspruch auf ihr Nachwuchsturnier wurden die Verantwortlichen des JSV Werdau ein Stück weit überrascht. „Schuld“ daran hatte eine Änderung bei der Anmeldung.

Für Tom Mocker vom JSV Werdau war der 33. Sparkassen-Cup im Koberbachzentrum Langenhessen am Samstag nicht nur deshalb ein besonderes Turnier, weil er als einer der Lokalmatadoren auf die Matte ging. Für den Nachwuchsjudoka wurde es ein Stück weit auch zur Wiedergutmachung für die Landesmeisterschaft, bei der er vor zwei Wochen in Bautzen...