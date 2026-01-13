Volleyball: Darum steht Fortschritt Lichtenstein nicht an der Tabellenspitze

Hohenstein-Ernstthal
Nur drei statt der erhofften sechs Punkte holte das Sachsenligateam am Wochenende in eigener Halle. Damit geht es zwar vorübergehend auf Platz 2, nach vorn aber reichte es nicht.
Mit zwei Heimsiegen gegen den Nachwuchs von Olympia Dresden und die Reserve des Dresdner SSV wären die Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein am Wochenende an die Tabellenspitze der Sachsenliga geklettert. Dass daraus nichts wurde, entschied sich in eigener Halle erst spät. Trotz kleinem Kader und in dieser Saison nicht unbedingt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.