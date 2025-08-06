Vom Sportklettern zum Handball: BSV-Neuzugang Charlotte Kähr und ihr ungewöhnlicher Weg aufs Parkett

Mit nur 24 Jahren kann die Schweizerin auf eine bewegte Sportkarriere zurückblicken. Für den nächsten Entwicklungsschritt wechselte sie jetzt bewusst nach Zwickau – und brachte auch ihre Nähmaschine mit.

Still sitzen, das kann Charlotte Kähr nach eigener Aussage schlecht. Und doch musste die Rückraumspielerin des BSV Sachsen Zwickau das im ersten Testspiel der Bundesliga-Handballerinnen in der vergangenen Woche tun. Aufgrund muskulärer Probleme wollte die Schweizerin im Duell mit der SG Kirchhof kein Risiko eingehen. Die überraschend große...