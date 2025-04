Von Meistertrikot bis Meistermarsch: Das plant der FSV Zwickau zum 75. Titeljubiläum von Horch Zwickau

Der Fußball-Regionalligist will mit seinen Fans die Meisterfeier des Vorgängervereins von 1950 nachholen. Dabei soll sich die Innenstadt am 25. April in eine rot-weiße Partymeile verwandeln.

Die Regionalliga-Fußballer des FSV Zwickau laufen zum nächsten Heimspiel am 27. April gegen den SV Babelsberg nicht in den üblichen Heimtrikots auf. Vielmehr werden Kapitän Mike Könnecke und seine Teamkameraden mit einem eigens kreierten Meistertrikot an den historischen Erfolg des Vorgängervereins ZSG Horch Zwickau im Jahr 1950 erinnern.