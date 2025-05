Warum sich Mülsen St. Niclas und Traktor Neukirchen als Sieger des Spieltags in der Westsachsenliga fühlen können

In der höchsten Spielklasse des Fußball-Kreisverbandes Zwickau zeichnen sich erste Vorentscheidungen ab. Das betrifft das Rennen um die Meisterschaft ebenso wie den Kampf um den Klassenerhalt.

Der 23. Spieltag in der Fußball-Westsachsenliga könnte sich vor allem für zwei Vereine im Nachhinein als großer Weichensteller erweisen. Der SV Mülsen St. Niclas entschied am Sonntag das Kellerderby beim FC Sachsen 90 Werdau mit 4:3 für sich und hat sich mit seinem zweiten Sieg in Folge ein Polster von vier Punkten auf den letzten...