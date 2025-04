Warum sich Rennfahrerin Sophie Hofmann aus Waldenburg auf zwei Heimrennen freuen kann

Die 26-Jährige tritt auch in diesem Jahr wieder in der Elektro-Rennserie NXT Gen Cup an. Wie der Auftakt am Wochenende in Oschersleben lief.

Wie 2024 entschloss sich Sophie Hofmann auch in diesem Jahr wieder sehr spät zum Start in der Elektro-Autorennserie NXT Gen Cup auf Basis des Mini. Ihr Vater André kommentierte es mit einem Schmunzeln im Gesicht und den Worten: „Kurz vor Toresschluss fallen die Preise…" Dennoch wird die 26-jährige Waldenburgerin in dieser Saison – aller...