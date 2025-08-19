Weite Reise, wenig Ertrag: Motorradpilot Marvin Siedrath aus Wildenfels erlebt enttäuschendes Wochenende

Zwickau
Viel Pech verfolgte den Westsachsen bei den Rennen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft in den Niederlanden. Ein was Positives nahm er aber mit.
Voller Vorfreude reiste Marvin Siebdrath zum für ihn am weitesten entfernten Saisonrennen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) ins niederländische Assen. „Grand-Prix-Strecken sind immer etwas Besonderes. Assen hat einen ganz eigenen Charakter und ich habe mich sehr darauf gefreut, dort zu fahren“, erzählt der...
