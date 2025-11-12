Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Weltmeisterschaft statt Urlaub: Wieso Handballerin Charlotte Kähr ihren Karrierehöhepunkt mit Fragezeichen angeht

Das Trikot des BSV Sachsen Zwickau wird Charlotte Kähr nach dem Auswärtsspiel am Samstag in Buxtehude erstmal nicht tragen, weil die 1. Bundesliga aufgrund der WM pausiert. Eines nimmt sie in das Turnier im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft aber mit: ihre Nummer 17.
Das Trikot des BSV Sachsen Zwickau wird Charlotte Kähr nach dem Auswärtsspiel am Samstag in Buxtehude erstmal nicht tragen, weil die 1. Bundesliga aufgrund der WM pausiert. Eines nimmt sie in das Turnier im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft aber mit: ihre Nummer 17.
Die Rückraumspielerin des BSV Sachsen Zwickau ist ab kommender Woche im Schweizer Nationaltrikot gefordert. Zuvor geht es ausgerechnet bei ihrem Ex-Verein um einen wichtigen Schritt für ihr Team.

Familie und Freunde sehen, im Urlaub ausspannen, den Handball links liegen lassen – was für ihre Teamkolleginnen des BSV Sachsen Zwickau bald für anderthalb Wochen auf dem Programm steht, davon kann Charlotte Kähr nur träumen. Auf die freien Tage Ende November verzichtet die Rückraumspielerin trotzdem liebend gern, das merkt man ihr im...
