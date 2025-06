Wenn der FSV Zwickau kommt: Ebersbrunner SV will Freundschaftsspiel „einfach genießen“

Das Duell am Mittwoch wird für etliche Spieler des Gastgebers ein ganz besonderes. Denn der Westsachsenligist hat viele FSV-Fans in seinen Reihen. Doch darin liegt nicht der einzige Reiz.

Für die Fußballer des Ebersbrunner SV klingt die Saison 2024/25 am Mittwoch mit einem Höhepunkt aus: 18.30 Uhr erwartet der Neunte der gerade beendeten Westsachsenliga-Saison die Regionalliga-Profis des FSV Zwickau zum Freundschaftsspiel. „Wir haben relativ viele FSV-Fans in der Mannschaft, von denen einige sogar in der aktiven Fan-Szene...