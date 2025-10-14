Wenn die Hilfskraft sogar bremst: So will ein blinder Glauchauer den Herbstlauf meistern

Glauchau
Wie der 38-jährige Dominik Schubert seine Leidenschaft trotz Beeinträchtigung umsetzt, wieso davon auch das Helferteam profitiert - und wie er die Blindenfreundlichkeit der Stadt Glauchau einschätzt.
Für den großen Auftritt beim Glauchauer Herbstlauf gibt es vorab schonmal eine Entschuldigung. Die 38. Auflage findet am 26. Oktober statt – und Dominik Schubert wird dann den Halbmarathon über 21,1 Kilometer zusammen mit Dörte Schwalbe in Angriff nehmen. Das Besondere an diesem Duo: Der 38-jährige Glauchauer Dominik Schubert ist blind und...
