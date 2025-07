Wenn Dynamo Dresden und der VfL Wolfsburg kommen: FSV Zwickau startet Ticketaktion mit dem Kreissportbund

Das Dreierturnier um den Volkswagen-Cup wird das sportliche Highlight der Saisoneröffnung am 19. Juli. Was hinter den Sonderkonditionen des Fußball-Regionalligisten für die regionalen Vereine steckt.

Der Countdown beim FSV Zwickau läuft: Gleich zwei Höhepunkte stehen den Fans des Fußball-Regionalligisten noch im Juli in der GGZ Arena bevor. Zum einen ist ihre Mannschaft am ersten Spieltag der neuen Saison Gastgeber für den Vorjahresmeister 1. FC Lok Leipzig. Der Anstoß erfolgt am 26. Juli, 16 Uhr. Doch auch schon eine Woche zuvor ist mit...