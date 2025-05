Werdauer Bogenschützen mit solidem Auftakt in der Landesliga

In der neuen Saison will das Team des SV Rot-Weiß Werdau auch Neulinge an den Wettkampfmodus heranführen. Das gelang beim ersten Test bereits gut.

Mit Platz vier unter acht Mannschaften haben die Bogenschützen des SV Rot-Weiß Werdau einen ordentlichen Auftakt in die Freiluftsaison hingelegt. In der Hinrunde der Landesliga in Dresden mussten sich die Westsachsen vor wenigen Tagen zwar den starken Teams aus Plauen, Leipzig und Döbeln geschlagen geben. Bei windigen Verhältnissen gelangen... Mit Platz vier unter acht Mannschaften haben die Bogenschützen des SV Rot-Weiß Werdau einen ordentlichen Auftakt in die Freiluftsaison hingelegt. In der Hinrunde der Landesliga in Dresden mussten sich die Westsachsen vor wenigen Tagen zwar den starken Teams aus Plauen, Leipzig und Döbeln geschlagen geben. Bei windigen Verhältnissen gelangen...