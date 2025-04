Werdauer Judoka begeistern mit Teilnahmerekord auch den Oberbürgermeister

Zum 19. Mal ging es am Samstag im Koberbachzentrum um die Pokale der Stadt Werdau. Wer es für die Gastgeber aufs Treppchen schaffte und welche Hürden es zu meistern galt.

So viele Leute hat auch Werdaus Oberbürgermeister Sören Kristensen eher selten vor sich. Vor allem, wenn sie fast alle ähnlich gekleidet sind. Als Schirmherr eröffnete er am Samstag das 19. Turnier um die Pokale der Stadt Werdau und konnte dabei mit 252 Kämpfern aus 41 Vereinen so viele Judoka wie noch nie beim Wettkampf begrüßen. „Es hat...