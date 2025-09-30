Wie die TSG Rubin den 17. Zwickauer Dance Contest gleich doppelt gerockt hat

Die Hip-Hop-Tänzerinnen und -Formationen des Vereins konnten sich am Samstag in Mosel über fünf erste Plätze freuen. Doch auch organisatorisch vollbrachte der Verein eine Meisterleistung.

Mit dem 17. Zwickauer Dance Contest hat die TSG Rubin am Samstag den Auftakt für den Sachsenpokal im Hip-Hop-Tanz und Videoclip-Dancing vollzogen. Für den Wettbewerb in der Sporthalle in Mosel gab es mit 600 Teilnehmern aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Berlin nicht nur einen Rekord. Die Gastgeber haben sich auch über... Mit dem 17. Zwickauer Dance Contest hat die TSG Rubin am Samstag den Auftakt für den Sachsenpokal im Hip-Hop-Tanz und Videoclip-Dancing vollzogen. Für den Wettbewerb in der Sporthalle in Mosel gab es mit 600 Teilnehmern aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Berlin nicht nur einen Rekord. Die Gastgeber haben sich auch über...