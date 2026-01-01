MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Wir müssen konstanter werden“: Welches Fazit Trainer Silvio Herbst von der Hinrunde der Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau zieht

Silvio Herbst bittet die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau ab 12. Januar wieder zum Training.
Silvio Herbst bittet die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau ab 12. Januar wieder zum Training. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Silvio Herbst bittet die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau ab 12. Januar wieder zum Training.
Silvio Herbst bittet die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau ab 12. Januar wieder zum Training. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Zwickau
„Wir müssen konstanter werden“: Welches Fazit Trainer Silvio Herbst von der Hinrunde der Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau zieht
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwickau. Für den Absteiger lief es zu Saisonbeginn zunächst nicht rund. Was daran etwas änderte und wie der Plan in der Winterpause aussieht, darüber sprach Reiner Thümmler mit Coach Silvio Herbst.

Freie Presse: Der ESV Lok Zwickau hat die Hinrunde in der Landesklasse als Tabellenvierter abgeschlossen. Mit 29 Punkten liegt man einen Zähler hinter Rang 2. Wie fällt das Fazit bisher aus?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.12.2025
2 min.
Lok Zwickau: Was der Trainer und der Torjäger zum torlosen Unentschieden bei Merkur Oelsnitz sagten
Der Zwickauer Yassin Mallah köpft den Ball in dieser Szene aus der Gefahrenzone vor dem eigenen Tor.
Die Landesklasse-Fußballer waren mit dem 0:0 am Sonntag nicht wirklich zufrieden. Gleich zweimal hatten die Gastgeber in der ersten Halbzeit auf der Linie klären müssen.
Reiner Thümmler
11:32 Uhr
1 min.
Brand in Schweizer Skiort - Was wir wissen – und was nicht
Dutzende Menschen sind bei dem Feuer ums Leben gekommen.
Während einer Silvesterparty in einem Schweizer Nobel-Skiort bricht in einer Bar ein Feuer aus. Dutzende Menschen sterben. Viele Fragen sind noch offen - vor allem zu den Hintergründen.
31.12.2025
1 min.
Deutlich unter Wunschpreis: Wohnhaus im Vogtland verkauft
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden.
Der Gemeinderat Triebel hat mehrheitlich entschieden, das Gebäude Ringweg 4 in Posseck zu veräußern - für 30 Prozent weniger als beschlossen.
Ronny Hager
10:41 Uhr
2 min.
Dutzende Tote bei Brand in Schweizer Nobel-Skiort
Die Polizei spricht von einem "schwerwiegenden Vorfall".
Im Schweizer Nobelskiort Crans-Montana endet eine Silvesterparty im Inferno. Es gibt Dutzende Todesopfer.
30.11.2025
2 min.
Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau auf eigenem Platz mit fast makelloser Bilanz
Nick Krämer zeigt nicht nur in dieser Szene einen energischen Antritt. Die Nummer 9 des ESV Lok Zwickau sorgte am Sonntag auch mit einem Schuss aus 28 Metern für den 2:1-Siegtreffer gegen Marienberg.
Im letzten Heimspiel der Hinrunde entschied ein Traumtor kurz vor Schluss zu Gunsten der Hausherren. Blau-Gelb Mülsen machte hingegen in Syrau früh alles klar für den Sieg im Kellerduell.
Reiner Thümmler
11:36 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 01.01.2026
 9 Bilder
Viele Tote gibt es bei einem Brand in einer Bar in Crans-Montana.
Mehr Artikel