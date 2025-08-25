Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem Heimsieg gegen Mülsen, bei dem dieses Foto entstand, konnten die Lichtensteiner Fußballer jetzt auch auswärts jubeln.
Nach dem Heimsieg gegen Mülsen, bei dem dieses Foto entstand, konnten die Lichtensteiner Fußballer jetzt auch auswärts jubeln. Bild: Andreas Kretschel
Nach dem Heimsieg gegen Mülsen, bei dem dieses Foto entstand, konnten die Lichtensteiner Fußballer jetzt auch auswärts jubeln.
Nach dem Heimsieg gegen Mülsen, bei dem dieses Foto entstand, konnten die Lichtensteiner Fußballer jetzt auch auswärts jubeln. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Zweiter Sieg im zweiten Spiel: Fortschritt Lichtenstein ist bereit fürs Derby gegen Oberlungwitz
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 2:0-Auswärtserfolg in der Fußball-Landesklasse war am Sonntag Geduld gefragt. In der Schlussphase des Spiels bei Eiche Reichenbrand sorgte der Kapitän für die Entscheidung.

Fortschritt Lichtenstein hat sich im ersten Auswärtsspiel der Fußball-Landesklasse ähnlich stabil gezeigt wie beim 2:1-Auftakterfolg daheim gegen Mülsen. Nach gutem Lichtensteiner Auftakt kam am Sonntag auch der gastgebende SV Eiche Reichenbrand besser ins Spiel. Unmittelbar vor der Pause gelang Fortschritts Rico Bär ein guter Pass auf Lukas...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:45 Uhr
1 min.
Geklautes Taxi in Chemnitz wieder aufgetaucht: Wollte sich jemand nur das Geld für die Fahrt sparen?
Aus einem Hinterhof wurde ein Taxi gestohlen.
In der Nacht zu Dienst verschwand im Lutherviertel ein Taxi. Der Toyota war in der Clausstraße geparkt. Nun ist das Taxi wieder da. Weit gekommen ist der Dieb nicht.
Denise Märkisch
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
10.08.2025
4 min.
Fußball-Landesklasse: Fortschritt Lichtenstein bezwingt Blau-Gelb Mülsen zum Saisonauftakt
Lukas Wilczynski von Fortschritt Lichtenstein (r.) im Zweikampf mit dem Mülsener Nils Frischmann.
Im Derby haben sich die Gastgeber am Sonntag vor 171 Zuschauern mit 2:1 durchgesetzt. Am Ende waren beide Trainer mit dem Auftritt ihrer Teams zufrieden.
Markus Pfeifer
13:43 Uhr
2 min.
Maßkrug soll Hommage an Wiesn-Bedienungen sein
Die Krüge sind auch Sammlerstücke.
In rund drei Wochen startet das Münchner Oktoberfest - und schon jetzt dankt die Stadt denjenigen, ohne die auf der Wiesn gar nichts geht.
07.08.2025
4 min.
Fußball-Landesklasse: Setzt Fortschritt Lichtenstein seine gute Rückrunde in der neuen Saison fort?
Max Gehrmann (r.) war mit 16 Treffern vergangene Saison bester Torschütze bei Fortschritt Lichtenstein. Auch in der neuen Spielzeit soll er zu den Stützen des Teams zählen.
Die neue Spielzeit beginnt für die Westsachsen direkt mit einem Derby. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über die Vorbereitung sowie Stärken und Schwächen des Kaders.
Markus Pfeifer
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
Mehr Artikel