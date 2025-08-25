Zweiter Sieg im zweiten Spiel: Fortschritt Lichtenstein ist bereit fürs Derby gegen Oberlungwitz

Beim 2:0-Auswärtserfolg in der Fußball-Landesklasse war am Sonntag Geduld gefragt. In der Schlussphase des Spiels bei Eiche Reichenbrand sorgte der Kapitän für die Entscheidung.

Fortschritt Lichtenstein hat sich im ersten Auswärtsspiel der Fußball-Landesklasse ähnlich stabil gezeigt wie beim 2:1-Auftakterfolg daheim gegen Mülsen. Nach gutem Lichtensteiner Auftakt kam am Sonntag auch der gastgebende SV Eiche Reichenbrand besser ins Spiel. Unmittelbar vor der Pause gelang Fortschritts Rico Bär ein guter Pass auf Lukas...