Zwickau setzt Siegesserie fort

In der Tischtennis-Sachsenliga der Frauen hat die Mannschaft des ESV Lok Zwickau zum Rückrundenstart ein klares Signal an die Konkurrenz gesendet. Vanessa Göhler (Foto) und ihre Teamkameradinnen wahrten mit ihren Saisonsiegen Nummer 10 und 11 die weiße Weste und bauten ihre Tabellenführung aus. Zwickau setzte sich in eigener Halle gegen den...