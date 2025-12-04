Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am 14. Dezember geht es beim Zwickauer Adventslauf um die schnellsten Zeiten.
Am 14. Dezember geht es beim Zwickauer Adventslauf um die schnellsten Zeiten. Bild: Symbolbild: mpix-foto - stock.adobe.com
Am 14. Dezember geht es beim Zwickauer Adventslauf um die schnellsten Zeiten.
Am 14. Dezember geht es beim Zwickauer Adventslauf um die schnellsten Zeiten. Bild: Symbolbild: mpix-foto - stock.adobe.com
Zwickau
Zwickauer Adventslauf steuert auf gut gefüllte Starterfelder zu
Von Udo Hentschel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 14. Dezember lädt der SV Vorwärts zum Wettkampf rund um den Schwanenteich ein. Wie viele Teilnehmer schon zugesagt haben.

Die langfristige Wetterprognose scheint dem Zwickauer Adventslauf in die Karten zu spielen. Wenn es am 14. Dezember zum 23. Mal auf die Strecke rund um den Schwanenteich geht, dann dürfte es für die Teilnehmer nicht allzu kalt werden und ohne Schnee und Regen auf die Rundenhatz gehen. Schon jetzt gibt es für die Traditionsveranstaltung unter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
2 min.
Merz will "Kanzlermehrheit" bei Renten-Abstimmung
Merz zeigt sich zuversichtlich für die Abstimmung am Freitag.
Eigentlich müssten 284 Stimmen für die eigene Mehrheit der Koalition bei der Renten-Abstimmung reichen. Der Kanzler legt die Latte nun aber ein ganzes Stück höher.
03.11.2025
2 min.
Halden-Crosslauf: Gastgeber vom SV Vorwärts Zwickau überzeugen beim Jubiläum sportlich und organisatorisch
Beim 10. Zwickauer Halden-Crosslauf ging es am Sonntag wieder auf den Strecken rund ums Westsachsenstadion um die schnellsten Zeiten.
Zum 10. Mal ging es am Sonntag auf den Strecken rund ums Westsachsenstadion um die schnellste Zeit. Das gelang den Lokalmatadoren über alle Altersklassen hinweg gleich mehrfach.
Dietmar Hallbauer
05.12.2025
5 min.
Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel
Er glaubt es selbst kaum: Sänger Zartmann hat gleich zwei Kronen gewonnen.
Für ihre Fans sind Zartmann und Nina Chuba die diesjährigen Majestäten der deutschen Musikwelt. Bei der 1Live-Krone-Verleihung 2025 gab es noch mehr strahlende Gewinner - und Raum für ernste Töne.
Florentine Dame, dpa
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
13:08 Uhr
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
29.10.2025
2 min.
Zwickau erwartet 300 Teilnehmer zur Crosslauf-Regionalmeisterschaft
Um die schnellsten Zeiten geht es am Sonntag bei der Crosslauf-Regionalmeisterschaft mit Start und Ziel im Westsachsenstadion.
Zum zehnten Mal geht es am Sonntag beim Halden-Crosslauf im Terrain rund um das Westsachsenstadion um die besten Zeiten. Kurzfristige Anmeldungen sind am Wettkampftag noch möglich.
Udo Hentschel
Mehr Artikel