Zwickauer Adventslauf steuert auf gut gefüllte Starterfelder zu

Zwickau
Am 14. Dezember lädt der SV Vorwärts zum Wettkampf rund um den Schwanenteich ein. Wie viele Teilnehmer schon zugesagt haben.
Die langfristige Wetterprognose scheint dem Zwickauer Adventslauf in die Karten zu spielen. Wenn es am 14. Dezember zum 23. Mal auf die Strecke rund um den Schwanenteich geht, dann dürfte es für die Teilnehmer nicht allzu kalt werden und ohne Schnee und Regen auf die Rundenhatz gehen. Schon jetzt gibt es für die Traditionsveranstaltung unter...
