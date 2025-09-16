Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der FSV Zwickau und der Chemnitzer FC hatten sich bei der 20. Auflage des Hallenmasters Anfang des Jahres ein emotionales und umkämpftes Finale geliefert. Am Ende hieß es 4:3 für die Hausherren.
Bild: Fabian Noack/Krauß Event GmbH
Der FSV Zwickau und der Chemnitzer FC hatten sich bei der 20. Auflage des Hallenmasters Anfang des Jahres ein emotionales und umkämpftes Finale geliefert. Am Ende hieß es 4:3 für die Hausherren.
Bild: Fabian Noack/Krauß Event GmbH
Zwickauer Hallenmasters: Die Gegner des FSV Zwickau und des Chemnitzer FC stehen fest
Von Monty Gräßler
Die Weichen fürs erste Fußball-Highlight des Jahres 2026 sind gestellt. Neben drei Regionalligisten und einigen Stammgästen wird am 10. Januar auch Dynamo Dresden auf dem Kunstrasen vertreten sein.

Der Veranstalter des ZEV Hallenmasters setzt für die 21. Auflage am 10. Januar überwiegend auf das bewährte Starterfeld der vergangenen Jahre. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung hervor, in dem zugleich über den Start des Kartenvorverkaufes informiert wird. Neben dem Pokalverteidiger FSV Zwickau werden mit dem...
