Zwickauer Schachclub trotzt Orakel und freut sich auf Premierensaison in der Sachsenliga

Zwickau
Vom Außenseiter zum Spitzenreiter ging es für den Verein in der Saison 2024/25. In der höchsten Spielklasse warten jetzt neue Gegner. Doch nicht nur an der Stelle soll der Schwung mitgenommen werden.
Der Zwickauer Schachclub hat mit seinem kleinen Sommerfest vor wenigen Tagen gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das lockere Zusammentreffen stärkte nicht nur das Gemeinschaftsgefühl. Es bot Vereinschef Lutz Faber und seinen Mitstreitern zugleich auch Gelegenheit für einen kurzen Rückblick auf die zurückliegende Saison. Und...
