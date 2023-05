Zwickauer Schwimmer feiert ersten großen Erfolg im Becken

Es war ein besonderer Moment in seiner noch jungen Sportkarriere. Schwimmer Jeremy Kunz vom SV Zwickau 04 gewann bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin Bronze über 1500 Meter. "Es war meine erste Medaille bei deutschen Titelkämpfen im Becken", sagt der 17-Jährige, der am Landesstützpunkt in Chemnitz trainiert. Garnieren konnte er den...