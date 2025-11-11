Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Magdalena Berger, Lisa Marie Komar, Mila Bachmann und Jacqueline Wick (von links) vertraten den SV Zwickau 04 erfolgreich bei der Deutschen Meisterschaft der Masters im Synchronschwimmen.
Magdalena Berger, Lisa Marie Komar, Mila Bachmann und Jacqueline Wick (von links) vertraten den SV Zwickau 04 erfolgreich bei der Deutschen Meisterschaft der Masters im Synchronschwimmen.
Zwickau
Zwickauer Synchronschwimmerinnen mit Erfolg auf ganzer Linie bei der Deutschen Meisterschaft
Von Anika Zimny
Mit einem Quartett war der SV 04 bei den Titelkämpfen der Masters vertreten. Bei der Rückkehr waren viele Medaillen im Gepäck.

Ein Titel fehlte in der Sammlung, trotzdem können die Synchronschwimmerinnen des SV Zwickau 04 die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft der Masters als Erfolg auf ganzer Linie verbuchen. Das Quartett des Vereins kehrte mit insgesamt vier Medaillen von den Titelkämpfen zurück. Neben der Silbermedaille in der Gruppen-Kür sicherte sich...
