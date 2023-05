Zwickaus zäher Kampf geht weiter

Die neunfache Zwickauer Torschützin Ema Hrvatin (am Ball) kam am Samstag aus dem Spiel heraus nur selten frei zum Wurf. Hier stellt sich mit Tija Gomilar Zickero ihre Mitspielerin aus der slowenischen Nationalmannschaft in den Weg. Rechts lauert BSV-Kreisläuferin Alisa Pester. Foto: Marko Unger