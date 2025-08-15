Zwischen Abenteuer und Chance: So geht der SV Hartenstein-Zschocken die Fußball-Westsachsenliga an

Der Aufsteiger betritt absolutes Neuland. „Wir werden Lehrgeld zahlen“, weiß der Trainer. Optimismus verbreitet er trotzdem. Warum das so ist und an welchen Vereinen im Kreis man sich orientiert.

Die Vorfreude seiner Mannschaft auf das Abenteuer Fußball-Westsachsenliga spürt Marcel Mehlhorn in jeder Trainingseinheit. „Die Jungs können es kaum erwarten", erzählt der Trainer des SV Hartenstein-Zschocken am Dienstagabend, während Co-Trainer Michael Klose 18 Spieler des Aufsteigers auf dem Platz ins Schwitzen bringt. Die große...