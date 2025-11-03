Zwischen Freude und etwas Trauer: Meeraner SV bringt VfB Schöneck an den Rand der ersten Punktspielniederlage seit März

Die Vogtländer stehen mit Ex-MSV-Trainer Marco Waldenburger an der Spitze der Fußball-Sachsenklasse West. Was Meeranes Stürmer Joe Lino Müller zu seiner dicken Chance auf den Sieg in der Schlussphase sagt.

Auch mit einer Nacht drüber schlafen ist Joe Lino Müller in seinen Gefühlen noch etwas hin- und hergerissen. Der Fußballer des Meeraner SV freut sich einerseits über das 1:1 seines Teams im Heimspiel gegen den VfB Schöneck. Am zehnten Spieltag der Sachsenklasse West war es erst der zweite Punkt, den der Aufsteiger aus dem Vogtland abgegeben...