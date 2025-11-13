Zwischen FSV Zwickau und VfB Empor: Randolf Riesens Pokalabenteuer

Fast genau ein Jahr nach dem Achtelfinal-Aus 2024 tritt Fußball-Regionalligist FSV Zwickau erneut in Glauchau an. Die Spieler haben noch eine Rechnung offen – mit einer Ausnahme.

Randolf Riesen kann aufatmen. Ein verdrehtes Knie beim 5:0-Sieg des Oberligisten VfB Empor Glauchau in der 3. Runde des Fußball-Sachsenpokals in Oderwitz (Landeklasse Ost) hätte seinen Plan für diese Saison, möglichst viel Spielzeit zu sammeln, gehörig durchkreuzen können. „Es gab ein MRT. Zum Glück war es nichts Schlimmes. Ich bin sehr...