Dribblings auf engen Raum – wie hier im Heimspiel gegen Budissa Bautzen – zählen zu den Stärken von Randolf Riesen (Mitte).
Bild: Andreas Kretschel
Dribblings auf engen Raum – wie hier im Heimspiel gegen Budissa Bautzen – zählen zu den Stärken von Randolf Riesen (Mitte).
Dribblings auf engen Raum – wie hier im Heimspiel gegen Budissa Bautzen – zählen zu den Stärken von Randolf Riesen (Mitte). Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
Zwischen FSV Zwickau und VfB Empor: Randolf Riesens Pokalabenteuer
Redakteur
Von Torsten Ewers
Fast genau ein Jahr nach dem Achtelfinal-Aus 2024 tritt Fußball-Regionalligist FSV Zwickau erneut in Glauchau an. Die Spieler haben noch eine Rechnung offen – mit einer Ausnahme.

Randolf Riesen kann aufatmen. Ein verdrehtes Knie beim 5:0-Sieg des Oberligisten VfB Empor Glauchau in der 3. Runde des Fußball-Sachsenpokals in Oderwitz (Landeklasse Ost) hätte seinen Plan für diese Saison, möglichst viel Spielzeit zu sammeln, gehörig durchkreuzen können. „Es gab ein MRT. Zum Glück war es nichts Schlimmes. Ich bin sehr...
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:07 Uhr
2 min.
Löwin Abaja im Dresdner Zoo eingeschläfert
Löwin Abaja wurde mit 13 Jahren eingeschläfert.
Vor mehr als zehn Jahren bekommt der Zoo in Dresden überraschend doppelten Nachwuchs. Jetzt wird eines der Tiere mit 13 Jahren eingeschläfert, laut dem Zoo ist die Löwin schwer krank gewesen.
07:00 Uhr
4 min.
Fußball-Sachsenpokal: Vier Tipps, wie das Derby zwischen dem VfB Empor Glauchau und dem FSV Zwickau am Samstag ausgeht
Eine Partie mit denkwürdigem Ausgang: Im November 2024 gewannen Colin Ullmann und der VfB Empor Glauchau im Achtelfinale gegen den FSV Zwickau.
Die Amateure aus Glauchau fordern die Profis aus Zwickau heraus. Die Prognosen aus der Redaktion der „Freien Presse“ reichen vom Überraschungssieg für den VfB Empor über eine Entscheidung im Elfmeterschießen bis zum Kantersieg für den FSV. Warum?
Holger Frenzel, Stefan Stolp, Torsten Ewers, Monty
09.11.2025
3 min.
Fußball-Oberliga: VfB Empor Glauchau jubelt nach Riesen-Auftritt bei Lok Stendal
Doppeltorschütze Randolf Riesen (links) und seine Mitspieler des VfB Empor Glauchau hatten in Stendal Grund zur Freude.
Der Aufsteiger hat am Sonntag mit einem 3:2-Auswärtssieg seine Talfahrt gestoppt. Die Westsachsen verließen die Abstiegszone und verdankten das auch den ersten Toren der Leihgabe vom FSV Zwickau.
Monty Gräßler
