Zwischen Schule und EM-Training: Erstmals gehört eine Zwickauer Synchronschwimmerin zum Nachwuchs-Nationalkader

Lindsay Komar vom SV Zwickau 04 gehört zu den besten Talenten ihres Jahrgangs in Deutschland. Warum das eigentlich kein Wunder ist und was das für die 13-Jährige bedeutet.

„Man kann's ja mal probieren", das dachte sich Lindsay Komar vom SV Zwickau 04 im vergangenen Oktober. Und so fuhr die 13-jährige Synchronschwimmerin aus Westsachsen erstmals zur Kader-Sichtung des Deutschen Schwimm-Verbandes nach Kienbaum. Ganz so leichtfertig, wie es die Schülerin erzählt, war das allerdings nicht: Wochenlanges und...