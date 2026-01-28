Zwischen Schule und EM-Training: Erstmals gehört eine Zwickauer Synchronschwimmerin zum Nachwuchs-Nationalkader

Zwickau
Lindsay Komar vom SV Zwickau 04 gehört zu den besten Talenten ihres Jahrgangs in Deutschland. Warum das eigentlich kein Wunder ist und was das für die 13-Jährige bedeutet.
„Man kann‘s ja mal probieren“, das dachte sich Lindsay Komar vom SV Zwickau 04 im vergangenen Oktober. Und so fuhr die 13-jährige Synchronschwimmerin aus Westsachsen erstmals zur Kader-Sichtung des Deutschen Schwimm-Verbandes nach Kienbaum. Ganz so leichtfertig, wie es die Schülerin erzählt, war das allerdings nicht: Wochenlanges und...
