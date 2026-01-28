MENÜ
  • Zwischen Schule und EM-Training: Erstmals gehört eine Zwickauer Synchronschwimmerin zum Nachwuchs-Nationalkader

Im Wasser fühlt sich Lindsay Komar vom SV Zwickau 04 – hier bei einem Wettkampf im vergangenen Jahr – pudelwohl.
Zwickau
Zwischen Schule und EM-Training: Erstmals gehört eine Zwickauer Synchronschwimmerin zum Nachwuchs-Nationalkader
Von Lukas Strechel
Lindsay Komar vom SV Zwickau 04 gehört zu den besten Talenten ihres Jahrgangs in Deutschland. Warum das eigentlich kein Wunder ist und was das für die 13-Jährige bedeutet.

„Man kann‘s ja mal probieren“, das dachte sich Lindsay Komar vom SV Zwickau 04 im vergangenen Oktober. Und so fuhr die 13-jährige Synchronschwimmerin aus Westsachsen erstmals zur Kader-Sichtung des Deutschen Schwimm-Verbandes nach Kienbaum. Ganz so leichtfertig, wie es die Schülerin erzählt, war das allerdings nicht: Wochenlanges und...
