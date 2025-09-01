Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Lokonga und Vieira da: HSV holt zwei Arsenal-Profis

Der belgische Mittelfeldspieler Albert Sambi Lokonga.
Der belgische Mittelfeldspieler Albert Sambi Lokonga. Bild: Daniel Karmann/dpa
Der portugiesische Mittelfeldspieler Fabio Vieira.
Der portugiesische Mittelfeldspieler Fabio Vieira. Bild: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa
Der belgische Mittelfeldspieler Albert Sambi Lokonga.
Der belgische Mittelfeldspieler Albert Sambi Lokonga. Bild: Daniel Karmann/dpa
Der portugiesische Mittelfeldspieler Fabio Vieira.
Der portugiesische Mittelfeldspieler Fabio Vieira. Bild: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa
1. Bundesliga
Lokonga und Vieira da: HSV holt zwei Arsenal-Profis
Kurz vor dem Ende der Transferphase schlägt der HSV auf dem Transfermarkt zu. Der Bundesliga-Aufsteiger bedient sich beim englischen Top-Club FC Arsenal.

Hamburg.

Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat seinen Kader kurz vor dem Ende der Transferfrist noch einmal verstärkt. Vom englischen Fußball-Spitzenclub FC Arsenal wechseln sowohl der Belgier Sambi Lokonga als auch der Portugiese Fábio Vieira zum HSV.

Anders als Lokonga wird der 25-jährige Vieira nur ausgeliehen. Er war 2022 für 35 Millionen Euro vom FC Porto zu Arsenal gewechselt. "Fabio ist ein klassischer Spielmacher, der viel Kreativität mitbringt", sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz über den namhaftesten Neuzugang dieses Sommers. An Vieira hatte auch der VfB Stuttgart Interesse gezeigt.

Der 25-jährige Lokonga absolvierte zwei Länderspiele für Belgien und spielte in der vergangenen Saison leihweise für den spanischen Club FC Sevilla. Ihn kaufte der HSV fest. (dpa)

