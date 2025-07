Lungenentzündung: Radstar Mathieu van der Poel bei Tour raus

Den niederländischen Radstar Mathieu van der Poel hat es schwer erwischt: Lungenentzündung. Die Tour de France ist damit für den Klassiker-König vorzeitig vorbei.

Montpellier. Der frühere Rad-Weltmeister Mathieu van der Poel muss bei der Tour de France wegen einer Lungenentzündung aufgeben. Er wird heute nicht mehr zur 16. Etappe von Montpellier hinauf zum legendären Mont Ventoux antreten.

"Mathieu litt in den letzten Tagen unter den Symptomen einer Erkältung. Gestern Nachmittag begann sich sein Zustand deutlich zu verschlechtern", teilte sein Team Alpecin-Deceuninck mit. Van der Poel hatte bei der Frankreich-Rundfahrt die zweite Etappe in Boulogne-sur-Mer gewonnen und damit das Gelbe Trikot erobert. Er trug es insgesamt vier Tage.

Am Abend habe der 30-Jährige Fieber bekommen und sei zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus in Narbonne gebracht worden. Dort wurde bei dem Niederländer eine Lungenentzündung diagnostiziert.

"In Absprache mit dem medizinischen Personal wurde entschieden, dass er das Rennen nicht mehr fortsetzen kann. Seine Gesundheit hat oberste Priorität", hieß es weiter in der Mitteilung. Derzeit leiden viele Fahrer bei der Tour de France an einer Erkältung - auch der Gesamtführende Tadej Pogacar zeigte leichte Symptome. (dpa)