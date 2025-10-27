Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Lutz Pfannenstiel heuert als Sportdirektor in Schottland an

Neue Aufgabe in Europa: Lutz Pfannenstiel. (Archivbild)
Neue Aufgabe in Europa: Lutz Pfannenstiel. (Archivbild) Bild: Maximilian Haupt/dpa
Neue Aufgabe in Europa: Lutz Pfannenstiel. (Archivbild)
Neue Aufgabe in Europa: Lutz Pfannenstiel. (Archivbild) Bild: Maximilian Haupt/dpa
Fußball
Lutz Pfannenstiel heuert als Sportdirektor in Schottland an
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom US-Abenteuer in die schottische Fußballseele: Ex-Torhüter Pfannenstiel zieht es zum FC Aberdeen, wo eine Menge Arbeit auf ihn warten dürfte.

Aberdeen.

Wenige Monate nach seinem Aus als Sportdirektor bei US-Club St. Louis City übernimmt Lutz Pfannenstiel eine neue Aufgabe. Wie der FC Aberdeen mitteilte, heuert der frühere Fußballtorhüter in gleicher Rolle wie in St. Louis bei dem schottischen Traditionsverein an. Offizieller Arbeitsbeginn für den 52-Jährigen beim Tabellenvorletzten der Scottish Premiership ist am 10. November.

"Der FC Aberdeen hat das, wovon viele Vereine weltweit nur träumen können – eine reiche Tradition, eine bewegte Geschichte und eine echte Fußballseele", sagte Pfannenstiel laut Mitteilung. Er freue sich darauf, dort nun seine langjährige Erfahrung einbringen zu können. Unter anderem bei der TSG Hoffenheim und Fortuna Düsseldorf arbeitete Pfannenstiel bereits in leitenden Postionen.

Der gebürtige Bayer war Ende August als Sportdirektor in St. Louis freigestellt worden. Zuvor war er fünf Jahre lang der starke Mann bei dem im Sommer 2020 neu gegründeten Team. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
08:26 Uhr
2 min.
Jüngere Rentner häufig noch beruflich aktiv
Einige wollen länger arbeiten: Rentner in Deutschland. (Archivbild)
Die Bundesregierung will ältere Menschen mit der "Aktivrente" zu einem längeren Berufsleben bewegen. Schon ohne steuerlichen Anreiz haben viele Rentner und Rentnerinnen noch einen Job.
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
28.10.2025
1 min.
Brendan Rodgers tritt als Coach von Celtic Glasgow zurück
Das war's für ihn in Glasgow: Brendan Rodgers ist nicht mehr Celtic-Trainer. (Archivbild)
Brendan Rodgers verlässt Celtic nach einem 1:3 im Spitzenspiel. Eine millionenschwere Niederlage musste der schottische Topclub bereits im August verkraften.
Mehr Artikel