Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Luxemburg-Coach Strasser will das "Undenkbare" schaffen

Jeff Strasser ist seit August 2025 Nationaltrainer von Luxemburg. (Archivbild)
Jeff Strasser ist seit August 2025 Nationaltrainer von Luxemburg. (Archivbild) Bild: Uwe Anspach/dpa
Jeff Strasser ist seit August 2025 Nationaltrainer von Luxemburg. (Archivbild)
Jeff Strasser ist seit August 2025 Nationaltrainer von Luxemburg. (Archivbild) Bild: Uwe Anspach/dpa
Fußball
Luxemburg-Coach Strasser will das "Undenkbare" schaffen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Luxemburg fühlt sich nicht mehr als Fußball-Zwerg. Nationaltrainer und Ex-Bundesligaprofi Strasser spricht über die Chance auf eine Turnierteilnahme. Das DFB-Duell ist für ihn kein "Klassentreffen".

Berlin.

Luxemburgs Nationaltrainer Jeff Strasser sieht bei seiner Mannschaft eine Entwicklung vom Fußball-Zwerg zum Kandidaten für ein großes Turnier. "Wenn mal eines Tages alles zusammenpasst, dann ist das Undenkbare vielleicht denkbar. Wir sollten ambitioniert sein und demütig", sagte der 51-Jährige vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Deutschland in Sinsheim der Funke-Medien-Gruppe. 

Luxemburg ist in der Gruppe A allerdings mit zwei Niederlagen in die WM-Qualifikation gestartet und liegt hinter der Slowakei (6 Punkte), Nordirland und Deutschland (je 3) ohne Zähler auf dem letzten Platz. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM-Endrunde 2026. Der Zweite bestreitet die Playoffs im März. 

Neue Form der Nachwuchsarbeit

Der Optimismus des früheren Spielers des 1. FC Kaiserslautern und von Borussia Mönchengladbach, der das Amt des Nationaltrainers im vergangenen August übernommen hat, begründet sich auf einer Entwicklung der Nachwuchsarbeit, die vor 15 Jahren im Kleinstaat mit seinen mittlerweile knapp 680.000 Einwohnern begonnen hat. 

"Stellen Sie sich unseren Verband wie ein großes Nachwuchsleistungszentrum in der Bundesliga vor. Wir bilden die Talente zentral und zusammen aus und geben sie nur an den Wochenenden zu ihren Clubs", sagte Strasser, der seinen Trainerschein gemeinsam mit Bundestrainer Julian Nagelsmann gemacht hat. Und wenn das Niveau der Spieler steige, dann auch das des Nationalteams, so die Kalkulation. 

Unentschieden als Mutmacher

So hat die Nationalmannschaft im abgelaufenen Jahr mit Unentschieden gegen Weißrussland, Irland, Belgien und Nordirland zumindest aufhorchen lassen. Zudem gab es einen 1:0-Sieg gegen Schweden. 

Trotz der nicht optimalen Ausgangssituation mit zwei Heimniederlagen zum Start gegen Nordirland (1:3) und die Slowakei (0:1) will Strasser bei seiner Rückkehr nach Deutschland mit seinem Team eine anständige Visitenkarte abgeben: "Ich komme ja nicht zum Klassentreffen, sondern wir wollen ein gutes Spiel machen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
4 min.
Eiserne Hochzeit in Zwickau: Maria und Johann verraten das Rezept ihrer langen Ehe
Maria und Johann Szeiberling sind seit 65 Jahren verheiratet. Geboren vor 85 Jahren in Ungarn, leben sie seit 1948 in Zwickau, wo sie sich kennenlernten.
Ihre Wurzeln haben Maria und Johann Szeiberling in Ungarn. Seine alte Heimat trägt das Zwickauer Ehepaar für immer im Herzen. Da darf ein Gewürz im Essen natürlich nicht fehlen.
Holger Weiß
18:54 Uhr
5 min.
Jedes Tor zählt: Gegen Luxemburg muss es rappeln
Julian Nagelsmann will gewinnen gegen Luxemburg. Über die Höhe will er nicht spekulieren.
Julian Nagelsmann steckt in einem Dilemma. Ohne Achse funktionieren die Lieferketten in der WM-Quali nicht. Eine Elf einspielen ist schwierig. Gegen den Tabellenletzten zählt aber ohnehin nur eines.
Klaus Bergmann und Arne Richter, dpa
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
19:00 Uhr
4 min.
Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar.
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.
Steffen Bauer
13:55 Uhr
5 min.
Nagelsmanns wichtige Quali-Woche beginnt ohne Woltemade
Treffpunkt Franken: Der erkrankte Nick Woltemade saß in keinem der Kleinbusse, die in Herzogenaurach vorfuhren.
Der Bundestrainer muss die DFB-Auswahl gegen Luxemburg und Nordirland auf WM-Kurs bringen. Doch die Länderspiel-Woche beginnt schlecht, denn ein formstarker Angreifer reist zunächst nicht an.
Arne Richter und Klaus Bergmann, dpa
Mehr Artikel