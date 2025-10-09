Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Luxemburger Bitte an Nagelsmann: Ex-Mainzer in Startelf

Leandro Barreiro würde gerne gegen ehemalige Mainzer Kollegen spielen.
Leandro Barreiro würde gerne gegen ehemalige Mainzer Kollegen spielen.
Leandro Barreiro würde gerne gegen ehemalige Mainzer Kollegen spielen.
Leandro Barreiro würde gerne gegen ehemalige Mainzer Kollegen spielen. Bild: Federico Gambarini/dpa
Luxemburger Bitte an Nagelsmann: Ex-Mainzer in Startelf
Luxemburgs Leandro Barreiro hofft, im WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland auf seine alten Mainzer Kollegen zu treffen. Bundestrainer Nagelsmann hat er noch mehr zu sagen.

Sinsheim.

Luxemburgs bester Fußballer Leandro Barreiro (25) hatte an Julian Nagelsmann vor dem Duell in der WM-Qualifikation eine Bitte. Am liebsten, so erzählte der Mittelfeldspieler von Benfica Lissabon, würde er am Freitag (20.45 Uhr/ARD) gegen seine Whatsapp-Kumpels aus Mainzer Tagen - Jonathan Burkardt und Finn Dahmen - spielen. Der Bundestrainer möge diese in Sinsheim doch bitte aufstellen. Zumindest für Ersatztorwart Dahmen ist das allerdings ausgeschlossen.

Per Social Media hält Barreiro mit seinen früheren Kollegen noch Kontakt, erzählte er. Gleich nach der Auslosung der Qualifikationsgruppen habe man die ersten Späße und freundlichen Provokationen gestartet - mit der Verabredung für das Spiel in Sinsheim. 

Mit DFB-Kapitän Kimmich hatte es Barreiro schon in Mainz zu tun. (Archivbild)
Mit DFB-Kapitän Kimmich hatte es Barreiro schon in Mainz zu tun. (Archivbild)
Mit DFB-Kapitän Kimmich hatte es Barreiro schon in Mainz zu tun. (Archivbild)
Mit DFB-Kapitän Kimmich hatte es Barreiro schon in Mainz zu tun. (Archivbild) Bild: Thomas Frey/dpa

Locker und doch mit professionellem Blick referierte Barreiro auch über die Entwicklung des Fußballs in Luxemburg. Viele Spieler seien im Ausland aktiv, die Qualität steige kontinuierlich. 

Natürlich sei Deutschland der große Favorit. Aber aus seiner eigenen Karriere wisse er: "Alles ist möglich". Mit dieser Einstellung müsse der noch punktlose Underdog ins Spiel gegen die DFB-Elf gehen. Die logische Begründung des 25-Jährigen: Auch mit dem FSV Mainz 05 habe er damals gegen den übermächtigen FC Bayern gewinnen können. (dpa)

