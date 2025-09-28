Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Lys schafft Tennis-Überraschung bei Turnier in Peking

Eva Lys steht beim Turnier in Peking im Achtelfinale.
Eva Lys steht beim Turnier in Peking im Achtelfinale. Bild: Bai Xuefei/XinHua/dpa
Sport-Mix
Lys schafft Tennis-Überraschung bei Turnier in Peking
Eva Lys spielt bei den China Open weiterhin starkes Tennis. Nun bezwingt sie sogar eine einstige Wimbledonsiegerin.

Peking.

Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys steht beim Turnier in Peking überraschend im Achtelfinale. Lys gewann in der dritten Runde des WTA-1000-Turniers 6:3, 1:6, 6:4 gegen die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan. Nach 2:14 Stunden Spielzeit machte die 66. der Weltrangliste den Erfolg gegen die an Nummer acht gesetzte Rybakina perfekt.

Die 23-jährige Hamburgerin Lys ist bei der Veranstaltung in der chinesischen Hauptstadt die letzte noch verbliebene deutsche Spielerin im Feld. Bereits ausgeschieden waren zuvor Ella Seidel sowie Tatjana Maria und Laura Siegemund. Das Turnier ist mit fast neun Millionen Dollar dotiert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
