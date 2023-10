Maaßen hält sich für richtigen Trainer des FC Augsburg

Mit seinem Start in die Bundesliga-Saison ist der FC Augsburg alles andere als zufrieden. Darum steht auch Trainer Maaßen im Heimspiel gegen Darmstadt unter Druck.

Augsburg. Enrico Maaßen hält sich nach dem schwachen Saisonstart weiterhin für den richtigen Trainer des FC Augsburg. "Weil ich hochmotiviert und sehr, sehr glücklich bin, hier zu sein. Ich arbeite jeden Tag sehr hart mit meiner Mannschaft und dem Team drumherum daran, dass wir erfolgreich werden", sagte der 39-Jährige vor dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Angesichts von nur fünf Punkten aus den ersten sechs Partien in der Fußball-Bundesliga steht Maaßen unter Druck. "Es sind die individuellen Fehler, die uns um den Lohn gebracht haben", sagte er. "Aber ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam erfolgreich in der Zukunft zusammenarbeiten werden." Mit Sportdirektor Marinko Jurendic stehe er in einem permanenten Austausch, der "sehr offen" sei.

"Ich glaube, ich spreche für uns alle, dass wir mehr als fünf Punkte hätten haben wollen", sagte Maaßen. "Aber es ist jetzt so, dass fünf Punkte da sind. Aber ich spüre da keine Unzufriedenheit." Gegen Aufsteiger Darmstadt soll nun unbedingt ein Sieg her. "Wir spielen gegen einen direkten Konkurrenten, gegen einen Aufsteiger zu Hause - und so wollen wir auch auftreten", betonte er. (dpa)