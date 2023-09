Maaßen in Augsburg unter Druck: "Schnell besser werden"

Vier Spiele, kein Sieg - und das bei zwölf Gegentoren. Frust-Resultate und eine alarmierende Defensivschwäche erhöhen den Druck auf Trainer Maaßen. Das nächste Spiel ist immens wichtig - auch für ihn.

Leipzig/Augsburg. Trainer Enrico Maaßen hat nach der deutlichen Niederlage bei RB Leipzig eine "mega kritische" Aufarbeitung angekündigt. "Die Gegentore - unmöglich", sagte der 39-Jährige nach einem 0:3. "Da müssen wir schnell besser werden, um Punkte zu holen." Nach vier sieglosen Spielen und bereits zwölf Gegentoren steht Maaßen unter Druck.

"Wir kriegen viel zu einfache Gegentore und verteidigen viel zu schlecht als ganze Mannschaft. So holt man nichts in der Bundesliga", sagte Torhüter Finn Dahmen, für den es am kommenden Samstag ein Wiedersehen gegen seinen ebenfalls schwächelnden Ex-Club FSV Mainz 05 kommt.

Gegen die Mainzer, die nach einem 1:3 gegen den VfB Stuttgart noch hinter dem FCA in der Tabelle rangieren, soll die Augsburger Start-Tristesse in diese Saison mit vier Liga-Spielen ohne Sieg und einem schmerzhaften Pokal-Aus beendet werden.

"Wir haben in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht gezeigt. Wir müssen das Positive daraus nun mitnehmen, um zu Hause gegen Mainz wieder Punkte zu holen", sagte Ermedin Demirovic, der die erste Halbzeit als "Vollkatastrophe" bezeichnete. Maaßen sagte, er sei "einfach angefressen". (dpa)