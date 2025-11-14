Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Macht was mit mir": Tennisprofi Lys über Stalker und Hass

Tennisspielerin Eva Lys erhält Tausende Hassnachrichten. (Archivfoto)
Tennisspielerin Eva Lys erhält Tausende Hassnachrichten. (Archivfoto) Bild: Andy Wong/AP/dpa
Tennisspielerin Eva Lys erhält Tausende Hassnachrichten. (Archivfoto)
Tennisspielerin Eva Lys erhält Tausende Hassnachrichten. (Archivfoto) Bild: Andy Wong/AP/dpa
Sport-Mix
"Macht was mit mir": Tennisprofi Lys über Stalker und Hass
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tausende Hassnachrichten nach Niederlagen, Drohungen gegen sie und die Familie – Tennisspielerin Eva Lys will trotzdem auf Social Media bleiben. Wie sie damit umgeht und was sie verändern will.

Berlin.

Nach der Veröffentlichung von Hassnachrichten gegen sie hat Deutschlands derzeit beste Tennisspielerin Eva Lys nun auch von belastenden Erfahrungen mit Stalkern berichtet. "Ich hatte zuletzt auch mit Stalkern zu tun, die sich die Adressen von Trainingsplätzen, Hotels und sogar die Zimmernummern besorgt hatten", sagte Lys in einem Interview der "Zeit". "Die waren offenbar besessen von mir. Das hat jegliche Grenze überschnitten."

Im Oktober hatte die 23-Jährige Hass-Kommentare gegen ihre Person öffentlich gemacht und in ihrer Instagram-Story einen Zusammenschnitt schockierender Nachrichten geteilt. "Mir wurde immer gesagt: Ignorieren, ignorieren, gib den Leuten keine Plattform. Und das habe ich jahrelang geglaubt. Bis ich dachte: So geht es nicht weiter. Wenn man nicht darüber redet, wird sie nie etwas ändern", erklärte Lys. 

Lys: "Den Hass nicht gewinnen lassen" 

Hassnachrichten bekomme sie, seit sie 16 Jahre alt sei, berichtete die Tennisspielerin. Detailliert werde beschrieben, wie man sie oder ihre Mutter vergewaltigt oder ihre Familie umbringen würde. "Ich habe alles gelesen, was man Schlimmes über sich und seine Familie lesen kann. Es macht was mit mir, aber ich muss lernen, damit umzugehen. Es ist Alltag. Leider", sagte Lys, die besonders nach Niederlagen tausende Hassnachrichten bekomme. 

Löschen will sie ihre Social-Media-Konten dennoch nicht. "Ich möchte den Hass nicht gewinnen lassen", betonte die Sportlerin. Stattdessen möchte sie Bewusstsein schaffen, indem sie offen über das Thema redet. "Je mehr wir Spielerinnen darüber reden, umso größer wird der Handlungsdruck", sagte Lys, die an diesem Wochenende in München im Billie Jean King Cup für Deutschland spielen wird. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
19.10.2025
2 min.
"Sucht Aufmerksamkeit": Zverev reagiert auf Becker-Kritik
Beim Showturnier in Saudi-Arabien war für Alexander Zverev zuletzt früh Schluss. (Archivbild)
Es ist ein zähes Jahr für Tennisprofi Alexander Zverev. Die Kritik von Boris Becker nervt ihn obendrein. Auf die jüngsten Aussagen des 57-Jährigen reagiert er bissig.
13:07 Uhr
2 min.
Löwin Abaja im Dresdner Zoo eingeschläfert
Löwin Abaja wurde mit 13 Jahren eingeschläfert.
Vor mehr als zehn Jahren bekommt der Zoo in Dresden überraschend doppelten Nachwuchs. Jetzt wird eines der Tiere mit 13 Jahren eingeschläfert, laut dem Zoo ist die Löwin schwer krank gewesen.
06.11.2025
4 min.
Zverevs Kampf gegen zwei Überflieger und den eigenen Körper
Alexander Zverev will einen versöhnlichen Jahresabschluss der ATP-Saison in Turin. (Archivbild)
Keine Titelansage, stattdessen gedämpfte Erwartungen: Alexander Zverev tritt bei den ATP Finals als Außenseiter an. Experten trauen ihm trotzdem eine starke Rolle zu - aber spielt sein Körper da mit?
Jörg Soldwisch, dpa
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel