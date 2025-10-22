Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Mafia-Vorwurf: Serie-B-Club unter Zwangsverwaltung gestellt

Die Hafenstadt Castellammare di Stabia am Golf von Neapel beheimatet einen skandalumwitterten Zweitligisten.
Die Hafenstadt Castellammare di Stabia am Golf von Neapel beheimatet einen skandalumwitterten Zweitligisten. Bild: Alessandro Garofalo/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Die Hafenstadt Castellammare di Stabia am Golf von Neapel beheimatet einen skandalumwitterten Zweitligisten.
Die Hafenstadt Castellammare di Stabia am Golf von Neapel beheimatet einen skandalumwitterten Zweitligisten. Bild: Alessandro Garofalo/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Fußball
Mafia-Vorwurf: Serie-B-Club unter Zwangsverwaltung gestellt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es wäre nicht der erste Fall von Unterwanderung im italienischen Fußball. Erstmals steht jedoch mit Juve Stabia ein Verein der zweiten Liga im Fokus. Für den Club hat dies weitreichende Konsequenzen.

Neapel.

Der italienische Fußball-Zweitligist Juve Stabia ist wegen mutmaßlicher Mafia-Verstrickungen unter Zwangsverwaltung gestellt worden. Ein "System mafiaähnlicher Einflussnahme auf die wirtschaftlichen Aktivitäten des Clubs" sei bei Ermittlungen aufgedeckt worden, hieß es von den Behörden. Juve Stabia hat seinen Sitz in der Stadt Castellammare di Stabia in der Nähe von Neapel, wo die Mafia-Organisation Camorra ihren Ursprung hat.

"Die Spieler mussten nur spielen, die Camorra kümmerte sich um den Rest", zitierten italienische Medien den zuständigen Staatsanwalt Nicola Gratteri. "Die Reisen der Mannschaft, die Sicherheit, die Verpflegung, die Verwaltung der Eintrittskarten: alles lag in den Händen der Camorra", erklärte Gratteri.

Ähnliche Fälle bei anderen Clubs nicht ausgeschlossen

Insbesondere zwei Camorra-Clans sollen ihre Finger im Spiel gehabt haben: die der D'Alessandro- und Imparato-Familien. Staatsanwalt Giovanni Melillo sprach von einem "besorgniserregenden Gesamtbild". Er geht davon aus, dass künftig ähnliche Fälle bei anderen Clubs aufgedeckt werden - und "nicht nur Regionen, in denen die Mafia traditionell verankert ist, und auch nicht nur im Fußball".

Die Maßnahmen der Zwangsverwaltung sehen vor, dass der Verein seine sportlichen Aktivitäten fortsetzen darf, er wird jedoch unter Aufsicht eines Teams von Fachleuten gestellt.

Der Präfekt von Neapel, Michele di Bari, schloss allerdings auch nicht aus, dass die nächsten Heimspiele von Juve Stabia verschoben werden. Damit steht das Heimspiel am kommenden Mittwoch gegen Bari ebenso auf der Kippe wie das Spiel gegen Palermo am 8. November. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
17.10.2025
3 min.
UEFA lehnt Frankfurts Antrag auf Verlegung gegen Neapel ab
Eintracht Frankfurt wird bei der SSC Neapel nach Ablehnung eines Antrags auf Spielverlegung ohne Unterstützung der Fans spielen. (Archivbild)
Eintracht Frankfurt scheitert mit dem Versuch, das Champions-League-Spiel bei Neapel an einen neutralen Ort zu verlegen. Die Partie steigt ohne Fans aus Frankfurt. Der Unmut des Clubs ist groß.
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
22:40 Uhr
2 min.
Müller vor Playoff-Start: "Das habe ich nicht erwartet"
Thomas Müller startet mit den Vancouver Whitecaps in die Playoffs.
Thomas Müller ist bei den Vancouver Whitecaps angekommen - das betont er ebenso wie sein Trainer. Vor dem Playoff-Auftakt schwärmt der Ex-Weltmeister von seinem Entschluss für den MLS-Club aus Kanada.
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel